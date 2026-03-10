Скидки
«Весело и трогательно». Первые оценки фильма «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом

Комментарии

За 10 дней до релиза в Сети появились первые оценки фантастического фильма «Проект «Конец света». Лента выйдет 20 марта и расскажет историю учителя, который приходит в себя на борту космического корабля и должен спасти Землю.

Согласно агрегатору RottenTomatoes, фильм получил рейтинг 95% «свежести». Подавляющее большинство рецензентов отмечают, что лента вышла весёлой и лёгкой для просмотра — среди них автор CBR Николас Брукс и критик Дэн Мюррел

Это весело, трогательно, заставляет задуматься, искренне и потрясающе выглядит.
Забавное, трогательное и прекрасно сыгранное космическое приключение, которое воспринимается как фильм. Фильм, каких сейчас очень мало, который обращается ко всем и просто хочет, чтобы вы расслабились и отлично провели время.

Отрицательных рецензий немного, но они есть. Чаще всего авторы разочарованы тем, что «Проект «Конец света» не раскрывает глубину истории. Вот слова автора YouTube-канала LadyJeneva:

Виден упорный отказ в полной мере погрузиться в интересную научную составляющую истории. Вместо этого акцент делается на инфантильном, раздражающем «юморе», который подрывает апокалиптический настрой сюжета.
Бюджет фильма «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом превысил $ 200 млн
