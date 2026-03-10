Скидки
Team Falcons покинула PGL Wallachia Season 7 по Dota 2
Team Falcons уступила Vici Gaming со счётом 1:2 в четвёртом туре группового этапа PGL Wallachia Season 7 и покинула турнир на 12-14-м местах. Это второй подряд турнир без плей-офф для команды Аммара ATF аль-Ассафа — после DreamLeague 28.

Dota 2. PGL Wallachia Season 7 . Групповой этап
10 марта 2026, вторник. 13:10 МСК
Vici Gaming
Окончен
2 : 1
Team Falcons

Оба раза Falcons выступала без основного состава — Станислав Malr1ne Поторак снова пропустил турнир из-за визовых проблем, его заменил Артём lorenof Мельник.

Оливер Skiter Лепко впервые с декабря 2019 года сыграл на Necrophos, однако завершил карту против Vici с KDA лишь 2/6/3. Vici Gaming переходит в сетку 2-2 и продолжит борьбу за путёвку в плей-офф.

PGL Wallachia Season 7 проходит в Бухаресте с 7 по 15 марта, призовой фонд составляет $ 1 млн.

DM обыграл PARIVISION в составе Team Yandex — команда вышла в плей-офф PGL Wallachia 7
