Crimson Desert в числах: игру сравнили с Red Dead Redemption 2 и «Скайримом»

«Форбс» раскрыл некоторые детали об игровом мире нового ролевого экшена Crimson Desert. По некоторым параметрам игра опережает культовые RPG.

Отдельно стоит отметить размер игрового мира. Более 500 локаций растянут на площадь более 100 квадратных километров. Для сравнения, площадь Red Dead Redemption 2 — 75 км², а Skyrim — 37 км². А вот все цифры Crimson Desert:

76 боссов;

467 NPC;

573 локаций;

29 ездовых животных;

401 существо;

430 квестов;

110 фракций;

150 видов ресурсов.

Crimson Desert — одиночная экшен-ролевая игра от создателей Black Desert. Разработчики решили сделать огромную игру с массой всевозможных механик и возможностей, на что у них ушли долгие годы. Игра выйдет 19 марта.