Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

76 боссов и сотни локаций: раскрыты масштабы игры Crimson Desert

Crimson Desert в числах: игру сравнили с Red Dead Redemption 2 и «Скайримом»
Комментарии

«Форбс» раскрыл некоторые детали об игровом мире нового ролевого экшена Crimson Desert. По некоторым параметрам игра опережает культовые RPG.

Отдельно стоит отметить размер игрового мира. Более 500 локаций растянут на площадь более 100 квадратных километров. Для сравнения, площадь Red Dead Redemption 2 — 75 км², а Skyrim — 37 км². А вот все цифры Crimson Desert:

  • 76 боссов;
  • 467 NPC;
  • 573 локаций;
  • 29 ездовых животных;
  • 401 существо;
  • 430 квестов;
  • 110 фракций;
  • 150 видов ресурсов.

Crimson Desert — одиночная экшен-ролевая игра от создателей Black Desert. Разработчики решили сделать огромную игру с массой всевозможных механик и возможностей, на что у них ушли долгие годы. Игра выйдет 19 марта.

Материалы по теме
Миллион деталей и большой открытый мир: новые детали игры Crimson Desert
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android