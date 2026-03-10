Скидки
Slay the Spire 2 и Marathon обогнали Resident Evil 9 в чарте продаж Steam

Тактический рогалик Slay the Spire 2 возглавил топ самых продаваемых игр в Steam за последнюю неделю. Продолжение культового проекта за период с 3 по 10 марта оказалось выше Marathon и прошлого лидера чарта Resident Evil 9: Requiem.

Ролевой экшен Crimson Desert пока держится на четвёртом месте благодаря предзаказам — сама игра станет доступна уже 19 марта. Также в топ-10 попала карточная Poker Night at the Inventory.

Чарт продаж Steam с 3 по 10 марта 2026 года

  1. Slay the Spire 2;
  2. Marathon;
  3. Resident Evil 9: Requiem;
  4. Crimson Desert;
  5. EA Sports FC 26;
  6. ARC Raiders;
  7. The Division 2;
  8. Rust;
  9. Poker Night at the Inventory;
  10. Icarus.
Resident Evil 9 Requiem стал самой успешной платной игрой в Steam за неделю
