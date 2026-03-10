Slay the Spire 2 и Marathon обогнали Resident Evil 9 в чарте продаж Steam
Тактический рогалик Slay the Spire 2 возглавил топ самых продаваемых игр в Steam за последнюю неделю. Продолжение культового проекта за период с 3 по 10 марта оказалось выше Marathon и прошлого лидера чарта Resident Evil 9: Requiem.
Ролевой экшен Crimson Desert пока держится на четвёртом месте благодаря предзаказам — сама игра станет доступна уже 19 марта. Также в топ-10 попала карточная Poker Night at the Inventory.
Чарт продаж Steam с 3 по 10 марта 2026 года
- Slay the Spire 2;
- Marathon;
- Resident Evil 9: Requiem;
- Crimson Desert;
- EA Sports FC 26;
- ARC Raiders;
- The Division 2;
- Rust;
- Poker Night at the Inventory;
- Icarus.
