Стали известны подробные системные требования игры Crimson Desert на ПК
Разработчики ролевого экшена Crimson Desert представили системные требования игры на ПК.
Выделено пять спецификаций — от запуска игры на минимальных настройках до геймплея с ультра-графикой.
Минимальные требования (30 FPS, апскейл до 1080p)
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5500 XT или NVIDIA GeForce GTX 1060.
- Процессор: AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i5-8500.
- Оперативная память: 16 GB.
- ОС: Windows 10 64-bit (версия 22H2 или новее).
- Накопитель: 150 GB с SSD.
Низкие настройки (30 FPS, 1080p)
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6500 XT или NVIDIA GeForce GTX 1660.
- Процессор: AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i5-8500.
- Оперативная память: 16 GB.
- ОС: Windows 10 64-bit (22H2 или новее).
- Накопитель: 150 GB с SSD.
Рекомендуемые требования (60 FPS/1080p или 30 FPS/4K)
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6700 XT или NVIDIA GeForce RTX 2080.
- Процессор: AMD Ryzen 5 5600 или Intel Core i5-11600K.
- Оперативная память: 16 GB.
- ОС: Windows 10 64-bit (22H2 или новее).
- Накопитель: 150 GB с SSD.
Высокие настройки (60 FPS, 1440p)
- Видеокарта: AMD Radeon RX 7700 XT или NVIDIA GeForce RTX 4070.
- Процессор: AMD Ryzen 5 7600X или Intel Core i5-12600K.
- Оперативная память: 16 GB.
- ОС: Windows 10 64-bit (22H2 или новее).
- Накопитель: 150 GB с SSD.
Ультра настройки (60 FPS и 4K)
- Видеокарта: AMD Radeon RX 9070 XT или NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti.
- Процессор: AMD Ryzen 7 7700X или Intel Core i5-13600K.
- Оперативная память: 16 GB.
- ОС: Windows 10 64-bit (22H2 или новее).
- Накопитель: 150 GB SSD.
Crimson Desert выйдет 19 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.
