Crimson Desert: как работает на PS5, PS5 Pro, Xbox Series X, Xbox Series S

Создатели Crimson Desert раскрыли технические детали игры на консолях
Pearl Abyss раскрыли консольные характеристики Crimson Desert для каждой из консолей — PS5 Pro, PS5, Xbox Series X и Xbox Series S. У основных систем будет три режима игры: вдобавок к «качеству» и «производительности» добавится «баланс» для владельцев дисплеев с поддержкой 120 ГГц* и VRR**.

PS5 Pro

  • Производительность — 1080р + PSSR 2, 60 кадров**, рейтрейсинг на высоком
  • Баланс* — 1440р + PSSR 2, 40 кадров**, рейтрейсинг на высоком
  • Качество — 4К, 30 кадров, рейтрейсинг на максимальном.

PS5 и Xbox Series X

  • Производительность — 1080р, 60 FPS** и рейтрейсинг на минималке
  • Баланс* — 1280р с FSR 3, 40 FPS**, рейтрейсинг на минималке
  • Качество — 1440р с FSR 3, 30 FPS, рейтрейсинг на высоком.

Xbox Series S

  • Производительность — 720р при 40 кадрах, без рейтерйсинга
  • Качество — 1080р, 30 кадров, без рейтрейсинга.

Таблица характеристик консольных версий Crimson Desert

