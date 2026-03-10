Создатели Crimson Desert раскрыли технические детали игры на консолях
Pearl Abyss раскрыли консольные характеристики Crimson Desert для каждой из консолей — PS5 Pro, PS5, Xbox Series X и Xbox Series S. У основных систем будет три режима игры: вдобавок к «качеству» и «производительности» добавится «баланс» для владельцев дисплеев с поддержкой 120 ГГц* и VRR**.
PS5 Pro
- Производительность — 1080р + PSSR 2, 60 кадров**, рейтрейсинг на высоком
- Баланс* — 1440р + PSSR 2, 40 кадров**, рейтрейсинг на высоком
- Качество — 4К, 30 кадров, рейтрейсинг на максимальном.
PS5 и Xbox Series X
- Производительность — 1080р, 60 FPS** и рейтрейсинг на минималке
- Баланс* — 1280р с FSR 3, 40 FPS**, рейтрейсинг на минималке
- Качество — 1440р с FSR 3, 30 FPS, рейтрейсинг на высоком.
Xbox Series S
- Производительность — 720р при 40 кадрах, без рейтерйсинга
- Качество — 1080р, 30 кадров, без рейтрейсинга.
Таблица характеристик консольных версий Crimson Desert
