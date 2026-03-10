Скидки
Зрители назвали 10 лучших аниме 2025 года — первое место занял »Первородный грех Такопи»

Комментарии

Портал AnimeCorner подвёл итоги зрительского голосования за лучшие аниме 2025 года.

В опросе приняли участие более 59 тыс. пользователей, а на вершине рейтинга оказались два новых тайтла: «Первородный грех Такопи» и «Лето, когда умер Хикару», набрав почти по 8% голосов.

Топ-10 лучших аниме 2025 года от AnimeCorner:

  1. »Первородный грех Такопи» — 7,98% голосов;
  2. «Лето, когда умер Хикару» — 7,89%;
  3. «Монолог фармацевта» (2 сезон) — 7,12%;
  4. «Моя геройская академия» (финал) — 7,04%;
  5. «Быть героем X» — 6,23%;
  6. «Re:ZERO – Жизнь с нуля в альтернативном мире» (3-й сезон) — 5,38%;
  7. «Гачиакута» — 5,25%
  8. «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» — 5,05%;
  9. «Дандадан» (2-й сезон) — 4,97%;
  10. «Семья шпиона» (3-й сезон) — 4,56%.

Больше 3% голосов набрали ещё четыре тайтла: «Ура мечте! Ave Mujica», продолжения «Любви с иголочки» и «Поднятия уровня в одиночку», а также «Девушки-пони: Серая Золушка».

