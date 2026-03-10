Скидки
Netflix выпустил тизер «Необычайно умных созданий» — драмы со звездой «Форреста Гампа»

Стриминговый сервис Netflix представил дебютный тизер фильма «Необычайно умные создания». Премьера экранизации популярной книги Шелби Ван Пелт выйдет на платформе 8 мая.

Сюжет расскажет историю дружбы молодого парня и вдовы, которая работает в океанариуме. За их отношениями наблюдает гигантский осьминог по имени Марцелл.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Главные роли исполнили обладательница «Оскара» Салли Филд («Форрест Гамп», «Линкольн», «Норма Рэй») и Льюис Пуллман («Время между нами», «Топ Ган: Мэверик», сериал «Уроки химии»). Также в фильме сыграли Колм Мини, Джоан Чэнь и Лора Харрис.

