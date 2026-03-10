Скидки
Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм

Комментарии

Режиссёр Гита Гандбир работает над новым документальным фильмом об актрисе Вупи Голберг. Ранее постановщица обрела известность благодаря ленте «Rolling Stone: История на страницах журнала».

Документальный фильм основан на автобиографии Голберг под названием «По кусочкам: моя мать, мой брат и я». Проект позволит взглянуть на жизнь актрисы изнутри, проследив её путь к успеху — от бродвейского шоу 1980-х «Монологи Вупи» до спокойной семейной жизни с новорождённым правнуком в Италии.

За свою карьеру 70-летняя Вупи Голберг снялась в более чем 150 фильмах. Зрители помнят её по ролям в «Привидении» 1990 года, комедии «Действуй, сестра!» и озвучке популярных мультфильмов.

Комментарии
