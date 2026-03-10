Вышел тизер сериала по «Гневу» с Дензелом Вашингтоном — релиз 30 апреля на Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix представил тизер сериала «Гнев» — новая экранизация одноимённого романа А.Дж. Квиннелла. Ранее произведение стало известно благодаря фильму «Гнев» 2004 года с Дензелом Вашингтоном.

Роль Джона Кризи в сериале сыграл Яхья Абдул-Матин II («Величайший шоумен», «Суд над чикагской семеркой», сериал «Чудо-человек»). В актёрский состав также вошли Билле Буллет, Алисе Брага, Скут Макнейри и Пол Бен-Виктор.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет сериала «Гнев» расскажет, как страдающий от ПТСР бывший спецназовец становится телохранителем маленькой девочки.