FUT выбила G2 Esports с ESL Pro League Season 23 и вышла в плей-офф

FUT победила G2 Esports со счётом 2:1 и вышла в плей-офф ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2. G2 покидает турнир. Карты: Mirage (4:13), Dust2 (13:11), Overpass (13:11).
На Mirage G2 разгромила соперника — Матуш MATYS Шимко завершил карту с рейтингом 1,82, Марио malbsMd Самайоа — 1,71. На Dust2 FUT выровняла серию, а на решающем Overpass FUT дожала соперника — Лаурентиу lauNX Тарля завершил карту с рейтингом 1,32, Джюгас dziugss Степонавичюс — 1,14.
По итогам серии лучшим у G2 стал Марио malbsMd Самайоа — 55 убийств, ADR 91,4 и рейтинг 1,18. На стороне FUT выделился dziugss с рейтингом 1,08.
ESL Pro League Season 23 проходит в Стокгольме, призовой фонд составляет $ 1 млн.