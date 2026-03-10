В Италии начались съёмки сериала Assassin's Creed от режиссёра «Чернобыля»

10 марта в Италии начались съёмки сериала Assassin's Creed. Об этом сообщили участники производственной команды в своих соцсетях. Съёмки продлятся несколько месяцев, премьера должна состояться в 2027 году на Netflix.

Будущее шоу адаптирует историю оригинальной франшизы Ubisoft и расскажет о древнем противостоянии ассасинов и тамплиеров. Ожидается, что первый сезон сериала расскажет историю про Древний Рим, однако эту информацию авторы не подтверждали.

Главные роли в сериале исполнят Тоби Уоллес («Эйфория»), Лола Петтикрю («Ничего не говори»), Захари Харт («Острые козырьки») и Лора Маркус («Андор»). Шоураннерами выступят Роберто Патино («Сыны анархии») и Дэвид Винер (сериал Halo), а режиссёром станет Йохан Ренк («Чернобыль»).