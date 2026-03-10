Скидки
В Dota 2 стартовала третья часть «Диковинок Квортеро»

В Dota 2 стартовала третья часть «Диковинок Квортеро»
Valve выпустила третью часть сезонного ивента «Диковинки Квортеро». В новой части игроки могут получить наборы на Mars, Banshee и Zeus. Ивент продлится до 4 июня 2026 года.

Фото: Valve

Вторая часть вышла 12 декабря 2025 года и завершилась в начале марта — тогда были доступны сеты на Axe, Shadow Fiend и Witch Doctor. «Добро пожаловать в «Диковинки Квортеро», обновляемые ежесезонно… Ну, почти», — говорится в описании ивента, намекая на возможную смену формата летом.

На этом фоне стример и аналитик Ярослав NS Кузнецов сообщил о возможном масштабном ивенте в апреле 2026 года. По его словам, Valve работает над обновлением около года. Датамайнеры тем временем обнаружили в файлах игры данные об ивенте с ожившими тронами, однако связь с анонсом NS не подтверждена.

