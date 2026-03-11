Скидки
Astralis прошла в плей-офф ESL Pro League Season 23 после победы над FURIA

Astralis сенсационно победила FURIA в финальном матче группового этапа ESL Pro League Season 23. Встреча закончилась со счётом 2:1 — 13:4 на Nuke, 9:13 на Dust2 и 13:4 на Inferno.

CS 2. ESL Pro League — Season 23 . Групповой этап 2
10 марта 2026, вторник. 22:00 МСК
FURIA
Идёт
0 : 1
Astralis

По итогам серии лучшим игроком стал Виктор Staehr Стаер, который закончил встречу со счётом 45-32 при рейтинге 1,38. Со стороны FURIA наилучший результат показал Данил molodoy Голубенко с рейтингом 1,00, остальные игроки состава завершили серию с рейтингом меньше 1,00.

Astralis прошла в плей-офф ESL Pro League Season 23, в то время как FURIA покидает турнир с результатом 2-3. В последний раз бразильский состав не выходил в плей-офф на BLAST Bounty 2025 Season 2.

FUT выбила G2 Esports с ESL Pro League Season 23 и вышла в плей-офф
