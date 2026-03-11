Матушку Готель в ремейке «Рапунцель» сыграет Кэтрин Хан
Актриса Кэтрин Хан, известная в том числе по роли ведьмы Агаты Харкнесс в киновселенной Marvel, опубликовала небольшое видео у себя в профиле. Им она дала понять, что сыграет матушку Готель в киноремейке «Рапунцель».
Напомним, что ранее сообщалось, что роль Готель исполнит Скарлетт Йоханссон, но переговоры с актрисой не увенчались успехом.
Режиссёром экранизации выступил Майкл Грэйси, постановщик «Величайшего шоумена» и «Быть лучше: История Робби Уильямса». Оригинальный мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел в прокат в 2010 году и стал хитом у зрителей и критиков.
Когда выйдет новый вариант «Рапунцель», пока не говорят.
