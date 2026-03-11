Скидки
Пол Уолтер Хаузер может сыграть Скуби-Ду в сериале «Скуби-Ду»

Портал What's on Netflix сообщает, что Пол Уолтер Хаузер рассматривается на роль Скуби-Ду в грядущем сериале «Скуби-Ду» от Netflix. Речь, конечно же, про озвучку героя.

Сценарий сериала с живыми актёрами уже готов — его написали Скотт Розенберг («Веном») и Джош Аппелбаум («Черепашки-ниндзя» с Меган Фокс). Известно, что сюжет адаптирует оригинальную историю персонажей и расскажет о крайне трусливом псе по кличке Скуби-Ду и его команде, состоящей из Фреда, Шэгги, Дафны и Велмы.

Ранее по «Скуби-Ду» уже выходило множество мультсериалов и даже полнометражные фильмы с живыми актёрами. Главные роли в дилогии исполнили Фредди Принц-младший, Сара Мишель Геллар, Мэттью Лиллард и Линда Карделлини.

