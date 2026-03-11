Джеймс Ван снимет англоязычный ремейк боевика «Гангстер, коп и дьявол»
Источники The Hollywood Reporter сообщили, что режиссёр Джеймс Ван снимет англоязычный ремейк корейского боевика «Гангстер, коп и дьявол». По крайней мере, именно этот проект в ближайших планах постановщика.
Ожидается, что главную роль в картине сыграет Дон Ли, исполнивший её в южнокорейской ленте. Ван хочет пригласить актёра и в своё кино на его же роль.
Фильм рассказывает о полицейском и криминальном авторитете, которые неохотно объединяют усилия, чтобы выследить серийного убийцу. Оригинальную картину показали в Южной Корее 15 мая 2019 года, а также в разделе «Полуночные показы» на Каннском кинофестивале 2019 года.
