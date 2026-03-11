Скидки
Съёмки фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению» начнутся в июне — СМИ

По данным издания What's on Netflix, съёмочный процесс третьей части франшизы «Тайлер Рейк: Операция по спасению» может начаться уже в июне, но точную дату пока не раскрывают. Да и к тому же информация пока не исходит от самого Netflix.

Ожидается, что съёмки продлятся до 9 октября 2026 года. Если в предыдущих фильмах действие происходило в Индии, Таиланде и Праге, то в третьей части местом съёмок выбрали Австралию, родину исполнителя главной роли Криса Хемсворта.

Фильмы серии «Операция по спасению» рассказывают про нелегального наёмника Тайлера Рейка, которому поручают абсолютно невыполнимые на первый взгляд задания. Так, в первой части он спасает сына наркобарона из бангладешских трущоб и едва не погибает. В сиквеле он вытаскивает семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы.

