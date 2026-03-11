Вышел тизер спецвыпуска «Ханны Монтаны» в честь 20-летия сериала

Disney опубликовала тизер спецвыпуска «Ханны Монтаны» в честь 20-летия культового ситкома. Самое главное — звезда проекта Майли Сайрус вернулась к культовой роли.

В ролике, который хоть и длится 15 секунд, можно увидеть Сайрус в образе Монтаны, а также кадры с фанатами сериала. В спешле также покажут интервью с певицей и ранее не публиковавшиеся архивные материалы. Иными словами, этот новый эпизод будет особенно интересен фанатам «Ханны Монтаны».

Видео доступно на YouTube-канале DisneyChannelUS. Права на видел принадлежат Disney.

Спецвыпуск выйдет 24 марта на Disney+. В России сервис по-прежнему не работает.