Вышел тизер спецвыпуска «Ханны Монтаны» в честь 20-летия сериала
Disney опубликовала тизер спецвыпуска «Ханны Монтаны» в честь 20-летия культового ситкома. Самое главное — звезда проекта Майли Сайрус вернулась к культовой роли.
В ролике, который хоть и длится 15 секунд, можно увидеть Сайрус в образе Монтаны, а также кадры с фанатами сериала. В спешле также покажут интервью с певицей и ранее не публиковавшиеся архивные материалы. Иными словами, этот новый эпизод будет особенно интересен фанатам «Ханны Монтаны».
Видео доступно на YouTube-канале DisneyChannelUS. Права на видел принадлежат Disney.
Спецвыпуск выйдет 24 марта на Disney+. В России сервис по-прежнему не работает.
