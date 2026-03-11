Скидки
Кейт Уинслет может сняться во «Властелине колец: Охота на Голлума»

По данным Knight Edge Media, Кейт Уинслет, звезда «Титаника», «Мейр из Исттауна» и других проектов, может сыграть одну из ведущих ролей во «Властелине колец: Охота на Голлума».

Судя по результатам кастинга, Уинслет может сыграть бабушку смеагола, либо, что более вероятно, Гилраен — мать Арагорна. Если в фильме показаны воспоминания о ранних годах жизни Арагорна, то его мать появляется на протяжении всего его детства и остаётся живой до тех пор, пока незадолго до событий «Братства кольца» она не умирает.

«Властелин колец: Охота на Голлума» выйдет 17 декабря 2027 года. Режиссёром фильма выступает Энди Сёркис, который сыграет Голлума, в ленте также появится Гэндальф в исполнении Иэна Маккеллена.

Новости. Чемп.Play
