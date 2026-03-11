Скидки
Для Ghost of Yotei выпустили бесплатный мультиплеерный режим про борьбу с демонами

Sony и Sucker Punch выпустили для Ghost of Yotei режим «Легенды». Он уже доступен бесплатно всем владельцам игры. Проект представляет собой кооперативный режим, в котором, объединившись с другими игроками, нужно сражаться против демонических врагов и боссов.

Ранее «Легенды» выпускали и для Ghost of Tsushima, режим приняли очень тепло.

Трейлер режима «Легенды» для Ghost of Yotei

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Ghost of Yotei представляет собой экшен, который разворачивается после Ghost of Tsushima. В нём нужно играть за Ацу, оставшуюся одной после того, как банда преступников убила всю её семью. Тайтл доступен только на PS5.

