Tidehunter это «арбуз», а Magnus «автобус» — в Dota 2 добавили русские алиасы героев

В обновлении от 11 марта в Dota 2 появились русские алиасы героев — игроки с русским клиентом теперь могут искать персонажей по «народным» прозвищам.

Аналитик Team Spirit Денис sikle Лерман оценил нововведение:

Если у вас русский клиент, то в игру добавили русские алиасы, но они очень смешные. Сразу видно, делал знающий человек! Например: эрсшейкер, пудочка, пудге, врка, АРБУЗ, мортра, НАТУРАЛЬНЫЙ (с этого вообще выпал), коза, бэтик, рубен, ПЕТУХ, ДИНОЗАВР, АВТОБУС. Всё понятно и по-человечески, проверьте!

Среди алиасов:

Pudge — «пудж», «мясник», «пудочка», «паджеро», «бачер»

Tidehunter — «арбуз», «левиафан»

Magnus — «автобус»

Nature's Prophet — «натуральный», «фура», «проповедник»

Skywrath Mage — «петух», «драгонус»

Slardar — «селёдка»

Rubick — «рубен»

Lone Druid — «лд», «медведь», «силла»

Clockwerk — «болтозвяк»

Techies — «течка», «скви», «спун»

Фото: Valve