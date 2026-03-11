Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки комедии «Полицейский по обмену»

Начались съёмки комедии «Полицейский по обмену»
Комментарии

Okko и Студия «ВАМ» приступили к съёмкам комедийного сериала «Полицейский по обмену». Сколько займёт производство, неизвестно.

В центре сюжета — скромный и честный полицейский из Китая, который приезжает в Россию по спецпрограмме обмена опытом и попадает в напарники к безбашенному московскому оперативнику Косте. Столичный опер всё детство смотрел гонконгские боевики и теперь готовится разгромить криминальный мир с напарником своей мечты.

Фото со съёмок сериала

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Автором сценария, продюсером и шоураннером проекта выступает Илья Куликов. В актёрском составе «Полицейского по обмену» также задействованы Денис Васильев, Олег Тактаров, Ингрид Олеринская, Чжен Ханьи и другие.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android