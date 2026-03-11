Начались съёмки комедии «Полицейский по обмену»

Okko и Студия «ВАМ» приступили к съёмкам комедийного сериала «Полицейский по обмену». Сколько займёт производство, неизвестно.

В центре сюжета — скромный и честный полицейский из Китая, который приезжает в Россию по спецпрограмме обмена опытом и попадает в напарники к безбашенному московскому оперативнику Косте. Столичный опер всё детство смотрел гонконгские боевики и теперь готовится разгромить криминальный мир с напарником своей мечты.

Фото со съёмок сериала

Фото: Okko

Автором сценария, продюсером и шоураннером проекта выступает Илья Куликов. В актёрском составе «Полицейского по обмену» также задействованы Денис Васильев, Олег Тактаров, Ингрид Олеринская, Чжен Ханьи и другие.