Расписание первого дня плей-офф ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2

Сегодня, 11 марта, начинается плей-офф ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт четыре матча. Плей-офф пройдёт в формате Single-Elimination — команды выбывают из борьбы сразу после поражения. Матчи пройдут в формате best-of-3 (до двух побед), гранд-финал — в best-of-5 (до трёх побед).

Расписание матчей ESL Pro League Season 23 на среду, 11 марта

  • 12:00. The MongolZ (Монголия) — Natus Vincere (Европа);
  • 15:15. Legacy (Бразилия) — Aurora Gaming (Европа);
  • 18:30. FUT Esports (Европа) — MOUZ (Европа);
  • 21:45. Team Spirit (Россия) — Astralis (Европа).

ESL Pro League Season 23 проходит с 1 по 15 марта. 24 команды сражаются за призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
Astralis прошла в плей-офф ESL Pro League Season 23 после победы над FURIA
