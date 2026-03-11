Расписание первого дня плей-офф ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2
Сегодня, 11 марта, начинается плей-офф ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждёт четыре матча. Плей-офф пройдёт в формате Single-Elimination — команды выбывают из борьбы сразу после поражения. Матчи пройдут в формате best-of-3 (до двух побед), гранд-финал — в best-of-5 (до трёх побед).
Расписание матчей ESL Pro League Season 23 на среду, 11 марта
- 12:00. The MongolZ (Монголия) — Natus Vincere (Европа);
- 15:15. Legacy (Бразилия) — Aurora Gaming (Европа);
- 18:30. FUT Esports (Европа) — MOUZ (Европа);
- 21:45. Team Spirit (Россия) — Astralis (Европа).
ESL Pro League Season 23 проходит с 1 по 15 марта. 24 команды сражаются за призовой фонд в размере $ 1 млн.
