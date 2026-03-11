Скидки
«Самая трудолюбивая команда». MiLAN — о первых впечатлениях от работы в Spirit в Dota 2

Тренер Team Spirit Милан MiLAN Козомара, проходящий пробный период в команде, в интервью OFFSTAGE рассказал о переходе в состав и первых впечатлениях от работы.

По словам Козомары, инициатива исходила от менеджера Team Spirit Дмитрия Korb3n Белова. И переговоры прошли молниеносно.

Переговоры прошли довольно просто, потому что это, по сути, работа мечты для тренера, особенно для меня, пожалуй, ведь я никогда не был частью настоящей тир-1 команды. Ближе всего был к этому с mudgolems — как раз перед тем, как она стала «Тундрой». Так что я был очень рад, что мне выпал такой шанс. Korb3n спросил, могу ли я приступить завтра, а я ответил, что могу хоть сегодня.

Главным впечатлением от игроков стало их трудолюбие — для тренера это оказалось неожиданностью, хотя, по его словам, логично объясняется прошлыми достижениями команды.

Это, безусловно, самая трудолюбивая команда, которую я видел, и это было для меня немного удивительно. Но, с другой стороны, это логично, учитывая их прошлые достижения.

Козомара также рассказал о подходе к тренерской работе: менять то, что уже работает, он не намерен. Особое внимание тренер будет уделять саппортам — большую часть карьеры он сам играл на этой роли. Цель на каждый турнир Козомара обозначил без лишних слов.

Мы Team Spirit, поэтому моя цель — выигрывать каждый турнир, каждую игру.
