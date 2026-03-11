В Overwatch запустили коллаборацию с NieR: Automata — добавили скины, эмоции и прочее

Blizzard запустила в Overwatch коллаборацию с NieR: Automata, которая продлится до 24 марта. В её рамках можно получить как бесплатные награды, так и купить более качественные предметы, но уже за игровую валюту.

К примеру, в шутере появились облики 2B, 9S, A2 на Кирико, Яна и Вендетту соответственно. Вместе с этим в игру добавили новые тематические эмоции, победные позы, лучшие моменты матча и прочее.

Примеры добавленных обликов

А за сыгранные матчи в награду будут давать визитки для украшения профиля, брелок на оружие и титул. Всё это можно получить бесплатно, тогда как облики стоят внутриигровых денег.