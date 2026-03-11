Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аниме «Магическая битва» стало самым популярным сериалом в России в начале марта

Аниме «Магическая битва» стало самым популярным сериалом в России в начале марта
Комментарии

«Кинопоиск» поделился актуальным списком самых популярных фильмов и сериалов в России. В период со 2 по 8 марта самым востребованным проектом оказалось аниме «Магическая битва» — третий сезон мультсериала выходит прямо сейчас.

За первую неделю марта аниме собрало 182 балла интереса, обойдя «Ландыши» и «Очень странные дела». При этом российские зрители также не обошли вниманием сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи, который стартовал в чартах с шестой строчки и 102 баллов.

Самые популярные сериалы с 2 по 8 марта в России

Самые популярные сериалы с 2 по 8 марта в России

Фото: «Кинопоиск»

Самой заметной российской премьерой стал детектив «Новая земля» — шоу запустилось 4 марта на телеканале НТВ и в онлайн-кинотеатре «Иви». За первую неделю проект собрал 70 баллов и занял 11-ю строчку в топе.

Материалы по теме
Расписание выхода третьего сезона аниме «Магическая битва»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android