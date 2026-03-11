Аниме «Магическая битва» стало самым популярным сериалом в России в начале марта

«Кинопоиск» поделился актуальным списком самых популярных фильмов и сериалов в России. В период со 2 по 8 марта самым востребованным проектом оказалось аниме «Магическая битва» — третий сезон мультсериала выходит прямо сейчас.

За первую неделю марта аниме собрало 182 балла интереса, обойдя «Ландыши» и «Очень странные дела». При этом российские зрители также не обошли вниманием сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи, который стартовал в чартах с шестой строчки и 102 баллов.

Самые популярные сериалы с 2 по 8 марта в России Фото: «Кинопоиск»

Самой заметной российской премьерой стал детектив «Новая земля» — шоу запустилось 4 марта на телеканале НТВ и в онлайн-кинотеатре «Иви». За первую неделю проект собрал 70 баллов и занял 11-ю строчку в топе.