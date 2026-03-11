Скидки
«Проект «Конец света» стал самым высокооценённым фильмом в карьере Райана Гослинга

«Проект «Конец света» стал самым высокооценённым фильмом в карьере Райана Гослинга
Уже 20 марта состоится премьера фильма «Проект «Аве Мария» («Проект «Конец света» в СНГ). Экранизация романа Энди Вейера расскажет историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что отправился в путешествие для спасения Земли. Однажды персонаж встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

По итогам обзоров критиков лента получила 96% одобрения на Rotten Tomatoes — это лучший результат в карьере Райана Гослинга. Предыдущий рекорд удерживал фильм «Драйв», вышедший в 2011 году. В топе картин с канадским актёром также «Ла-Ла Ленд», «Славные парни» и «Игра на понижение».

Самые высокооценённые фильмы с Райаном Гослингом на Rotten Tomatoes

  1. «Проект «Конец света» (2026) — 96%
  2. «Драйв» (2011) — 93%
  3. «Ла-Ла Ленд» (2016) — 91%
  4. «Славные парни» (2016) — 91%
  5. «Игра на понижение» (2014) — 89%
  6. «Барби» (2023) — 88%
  7. «Бегущий по лезвию 2049» (2017) — 87%.
«Весело и трогательно». Первые оценки фильма «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом
