Стивен Спилберг стал самой богатой знаменитостью в мире — состояние $ 7 млрд

Издание Forbes опубликовало актуальный список самых богатых знаменитостей мира по итогам 2025 года. В него вошли 22 известных человека: от спортсменов и музыкантов до кинорежиссёров.
Список в этот раз возглавил Стивен Спилберг, режиссёр культовых «Челюстей», «Списка Шиндлера» и четырёхкратный обладатель «Оскара». Состояние постановщика оценили в $ 7,2 млрд благодаря отчислениям от парков аттракционов студии Universal Pictures с «Мира Юрского периода», «Индианы Джонса» и других франшиз.
На второй строчке оказался Джордж Лукас ($ 5,2 млрд), создатель «Звёздных войн», который продал бренд компании Disney. Замкнул тройку бывший профессиональный баскетболист Майкл Джордан, его состояние оценивается в $ 4,3 млрд.
Самые богатые знаменитости в мире по версии Forbes
- Стивен Спилберг, режиссёр — $ 7,2 млрд
- Джордж Лукас, режиссёр — $ 5,2 млрд
- Майкл Джордан, баскетболист — $ 4,3 млрд
- Винс Макмэн, председатель совета директоров WWE — $ 3,6 млрд
- Опра Уинфри, звезда шоу-бизнеса — $ 3,2 млрд
- Jay-Z, рэпер — $ 2,8 млрд
- Тейлор Свифт, певица — $ 2 млрд
- Ким Кардашьян, звезда шоу-бизнеса — $ 1,9 млрд
- Питер Джексон, режиссёр — $ 1,9 млрд
- Мэджик Джонсон, баскетболист — $ 1,6 млрд.