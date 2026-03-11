Стивен Спилберг стал самой богатой знаменитостью в мире — состояние $ 7 млрд

Издание Forbes опубликовало актуальный список самых богатых знаменитостей мира по итогам 2025 года. В него вошли 22 известных человека: от спортсменов и музыкантов до кинорежиссёров.

Список в этот раз возглавил Стивен Спилберг , режиссёр культовых «Челюстей», «Списка Шиндлера» и четырёхкратный обладатель «Оскара». Состояние постановщика оценили в $ 7,2 млрд благодаря отчислениям от парков аттракционов студии Universal Pictures с «Мира Юрского периода», «Индианы Джонса» и других франшиз.

На второй строчке оказался Джордж Лукас ($ 5,2 млрд), создатель «Звёздных войн», который продал бренд компании Disney. Замкнул тройку бывший профессиональный баскетболист Майкл Джордан , его состояние оценивается в $ 4,3 млрд.

Самые богатые знаменитости в мире по версии Forbes