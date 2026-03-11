Скидки
«Лично от меня много брака». Molodoy — о вылете FURIA с ESL Pro League Season 23 по CS 2

«Лично от меня много брака». Molodoy — о вылете FURIA с ESL Pro League Season 23 по CS 2
Комментарии

FURIA выбыла с ESL Pro League Season 23, уступив Astralis со счётом 1:2 и не добравшись до плей-офф. Данил molodoy Голубенко разобрал выступление команды в личном телеграм-канале.

Киберспортсмен объяснил провал в первом матче частично усталостью после перелёта, однако назвал это лишь сопутствующим фактором, а не оправданием.

Если говорить честно про ситуацию: первую игру я играл сразу после перелёта — прилетел и практически сразу поехал на матч. Это, конечно, не оправдание, но точно повлияло на мою игру. В целом мы сейчас допускаем слишком много ошибок в моментах, где их вообще нельзя делать. Такие вещи на этом уровне сразу наказываются. Лично от меня очень много брака. Нужно работать над личной формой. Хорошая новость в том, что теперь есть время немного отдохнуть, всё спокойно разобрать и нормально потренироваться с командой перед следующим турниром. Уверяю вас — там мы будем выглядеть намного лучше.

Ближайшим турниром для FURIA станет BLAST Open Spring 2026, где в первом матче команда столкнётся с TYLOO. Турнир пройдёт с 18 по 29 марта.

