Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сарик Андреасян показал кадры с Софьей из фильма «Война и мир»

Сарик Андреасян показал кадры с Софьей из фильма «Война и мир»
Комментарии

Российский режиссёр и продюсер Сарик Андреасян показал новые кадры из фильма «Война и мир». В этот раз постановщик поделился первыми фотографиями с Соней, приёмной дочерью Ростовых. Её роль исполнит Таисья Калинина, сыгравшая в «Красной шапочке».

Фото: соцсети Сарика Андреасяна

Фото: соцсети Сарика Андреасяна

Фото: соцсети Сарика Андреасяна

Фото: соцсети Сарика Андреасяна

Фото: соцсети Сарика Андреасяна

В будущей эпопее также сыграют Станислав Бондаренко (Андрей Болконский), Матвей Лыков (Анатоль Курагин), Полина Гухман (Наташа Ростова) и Александр Метёлкин (Николай Ростов). Съёмки картины стартовали осенью.

Премьера фильма «Война и мир» состоится 18 февраля 2027 года. Ранее Сарик Андреасян отмечал, что это будет «большое кино, соответствующее великой книге». При этом по культовому роману сейчас также снимают сериал — он может выйти примерно в одно время с фильмом.

Материалы по теме
Фото
Сарик Андреасян показал кадры из фильма «Война и мир» с Наташей Ростовой
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android