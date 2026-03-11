Сарик Андреасян показал кадры с Софьей из фильма «Война и мир»

Российский режиссёр и продюсер Сарик Андреасян показал новые кадры из фильма «Война и мир». В этот раз постановщик поделился первыми фотографиями с Соней, приёмной дочерью Ростовых. Её роль исполнит Таисья Калинина, сыгравшая в «Красной шапочке».

Фото: соцсети Сарика Андреасяна

В будущей эпопее также сыграют Станислав Бондаренко (Андрей Болконский), Матвей Лыков (Анатоль Курагин), Полина Гухман (Наташа Ростова) и Александр Метёлкин (Николай Ростов). Съёмки картины стартовали осенью.

Премьера фильма «Война и мир» состоится 18 февраля 2027 года. Ранее Сарик Андреасян отмечал, что это будет «большое кино, соответствующее великой книге». При этом по культовому роману сейчас также снимают сериал — он может выйти примерно в одно время с фильмом.