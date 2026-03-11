Скидки
Актриса Барбра Стрейзанд получит почётную награду за вклад в кино на Каннском фестивале

Актриса Барбра Стрейзанд получит почётную награду за вклад в кино на Каннском фестивале
Организаторы Каннского кинофестиваля объявили о вручении новой почётной награды на будущем ивенте. Уже в мае «Золотую пальмовую ветвь» получит Барбра Стрейзанд, знаменитая американская актриса.

В администрации фестиваля заявили, что в свои 83 года Стрейзанд остаётся мировой звездой, которая запомнилась игрой как в театре, так и в большом кино. Это будет первый визит артистки в истории Каннского кинофестиваля.

Барбра Стрейзанд — мировая звезда, прежде всего артистка, снимающаяся в проектах, которые отражают её личность и которые она разделяет со всем миром. Она — легендарный синтез между Бродвеем и Голливудом, между сценой мюзик-холла и большим экраном. Слушать, как она поёт, и видеть её выступления — часть наших лучших времён.

Барбра Стрейзанд начала свою карьеру в 1968 году и за первую роль получила «Оскар» за ленту «Смешная девчонка». С тех пор артистка снялась в более чем 40 картинах, включая дилогию «Знакомство с факерами», драму «У зеркала два лица» и мелодраму «Какими мы были».

79-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая во Франции.

