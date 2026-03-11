Режиссёр «Сто лет тому вперёд» снимет фильм «Сердце монстра» про гигантского медведя

Кинокомпания «Водород» сообщила о начале разработки крупнобюджетного фильма «Сердце монстра». Дата выхода экшена пока неизвестна.

Сюжет ленты расскажет о последствиях падения тунгусского метеорита на территории Красноярского края. Спустя век после случившегося, в глубине тайги просыпается гигантский медведь, который способен регенерироваться. Он встречает Машу — она разбилась вместе с отцом на вертолёте во время экспедиции. Внезапно монстр перестаёт испытывать ярость и начинает защищать девушку.

Режиссёром приключенческой картины выступит постановщик фантастической ленты «Сто лет тому вперёд»

Александр Андрющенко. Одним из продюсеров «Сердца монстра» стал Фёдор Бондарчук («Притяжение»).