Культовый фильм «Олдбой» вновь покажут в кинотеатрах России с 16 апреля
Кинокомпания «Пионер» объявила о повторном выпуске фильма «Олдбой» в России. Отреставрированную 4К-версию ленты Пак Чхан-ука можно будет посмотреть в кинотеатрах страны с 16 апреля в дубляже или в оригинале с русскими субтитрами.

Сюжет «Олдбоя» рассказывает о бизнесмене О Дэ-cу, который в день трёхлетия дочери по пути домой напивается, начинает хулиганить и попадает в полицейский участок. Из участка его под своё поручительство забирает друг детства. После этого неизвестные похищают его и помещают в комнату без окон на целых 15 лет.

«Олдбоя» уже показывали в кинотеатрах России — оригинальная премьера состоялась в ноябре 2004 года. Фильм остаётся классикой азиатских триллеров, которой вдохновляются многие современные режиссёры.

