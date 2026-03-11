«Мало изменений»: вышли обзоры смартфона Samsung Galaxy S26

11 марта зарубежные издания опубликовали обзоры смартфонов Galaxy S26 — новой линейки от компании Samsung. Свои статьи журналисты выложили в день мирового старта продаж гаджетов.

Обозреватели отмечают, что смартфоны S26 не нарушают тенденцию компании — выпускать новые устройства лишь с небольшими обновлениями. Дисплей базовой модели немного увеличили в размере с 6,2 дюйма до 6,3. Новые гаджеты на $ 100 дороже предыдущего поколения, но предложить что-то принципиально отличающееся, по мнению журналистов, они не могут.

Что пишут про Galaxy S26

В издании The Verge хвалят устройство за увеличенный размер ёмкости аккумулятора в 4300 мАч, который способствует работе без зарядки на протяжении дня. Журналисты также остались довольны компактностью устройства — сообщают, что он легче и тоньше iPhone 17.

Обозреватели отмечают, что, помимо размера, дисплей гаджета не сильно изменился и ему не хватает функции защиты конфиденциальности, как у старшей модели. Журналисты также недовольны, что S26 сохранил то же самое аппаратное обеспечение камеры, что и прошлогодние модели. Кроме того, их не устраивает, что у смартфона отсутствует функция магнитной зарядки.

Плюсы и минусы Galaxy S26 от The Verge Фото: The Verge

Что пишут про Galaxy S26+

Старшая модель выигрывает на фоне наличия нового дисплея с функцией защиты конфиденциальности. Устройство также хвалят за более ёмкий аккумулятор и быструю зарядку. Для людей, которым нравится большой размер телефона, S26+ станет наилучшим выбором из новой линейки.

Ругают смартфон за сохранение базовой камеры на флагманском устройстве. Журналистов также не устроил дизайн камер, которые теперь расположены на приподнятом блоке. В The Verge резюмируют, что отсутствие серьёзных нововведений по сравнению с предыдущими двумя поколениями смартфонов — главный минус новой линейки.

Плюсы и минусы Galaxy S26+ от The Verge Фото: The Verge