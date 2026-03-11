Скидки
«Идеально для фанатов оригинала»: зрители хвалят второй сезон сериала «Ван Пис»

«Идеально для фанатов оригинала»: зрители хвалят второй сезон сериала «Ван Пис»
10 марта состоялась премьера второго сезона сериала «Ван Пис» — экранизации культовой манги от стримингового сервиса Netflix. Многие зрители уже посмотрели продолжение и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 96% свежести.

Зрители хвалят второй сезон за качество съёмки: в кадре видно, что проект получился крупнобюджетным. В отзывах также восторгаются тем, как авторы перенесли действие манги на экран, не утратив важные сюжетные моменты. Ругают продолжение за слабую игру актёров и сумбурность происходящего.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители про второй сезон сериала «Ван Пис»:

Как большой поклонник оригинальной истории я искренне благодарен за все усилия, вложенные в создание этого шедевра. Честно говоря, я не ожидал такого невероятного качества. Мне так понравилось, что я не мог оторваться от просмотра.
Я слежу за мангой уже 18 лет, и экранизация невероятно хорошо адаптирует огромный первоисточник. Сериал получился цельным и качественным, при этом он полностью удовлетворяет запросы поклонников манги.
Боялась, что они не дотянут до уровня первого сезона, но они превзошли все ожидания. Обожаю Нами! А Чоппер просто супермилый. Единственная претензия — я хочу ещё. Просто проглотила весь сезон и с нетерпением жду следующего.
Ужасная игра актёров, которые справляются со своими ролями. Сюжет изменён, не обязательно в худшую сторону, но всё же изменён.
Второй сезон очень разочаровывает. Я ожидал гораздо большего, учитывая их бюджет. Это было очень не впечатляюще.

«Ван Пис» повествует о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Второй сезон посвящён путешествию героев по опасному течению Гранд Лайн — персонажей ждут в том числе заснеженные вершины, новые знакомства, испытания и прочее.

