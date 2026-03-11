Бюджетный MacBook Neo от Apple вызвал панику у Asus и других конкурентов

Выход бюджетного ноутбука MacBook Neo от Apple вызвал противоречивую реакцию у производителей устройств. Появление нового гаджета прокомментировал один из руководителей компании Asus Си Хсу в своём отчёте о доходах фирмы.

По словам директора, решение Apple выпустить более доступный ноутбук стало шоком для всей индустрии. Хсу также отметил, что теперь компании будут стараться производить бюджетные гаджеты, чтобы не отставать от конкурентов.

Необходимо время, чтобы понять влияние MacBook Neo на индустрию. Теперь все компании, которые производят ПК на Windows, будут выпускать продукты, чтобы конкурировать с Apple. В прошлом ценовая политика Apple всегда была высокой, поэтому выпуск ими очень доступного по цене продукта, очевидно, станет шоком для всей отрасли.

Старт продаж ноутбука MacBook Neo начинается 11 марта. Главной особенностью нового гаджета стал смартфонный чип А18 Pro, который ранее использовали для производства iPhone 16 Pro. Благодаря этому создателям удалось сделать устройство более дешёвым, чем предыдущие модели.