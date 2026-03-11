Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Раскрыты детали комедийной пьесы Квентина Тарантино

Раскрыты детали комедийной пьесы Квентина Тарантино
Комментарии

Кинокомпании Sonia Friedman Productions и Sony Pictures Entertainment раскрыли детали предстоящей пьесы культового режиссёра Квентина Тарантино. Премьера театральной постановки запланирована на начало 2027 года в британском театре «Вест-Энд».

Пьеса получила название The Popinjay Cavalier («Кавалер Щёголь»). Сюжет проекта пока неизвестен. Авторы описывают историю как «комедию обмана, вдохновлённую грандиозными приключенческими эпопеями театра и кино».

Ранее Тарантино сообщал, если пьеса станет успешной, она получит киноадаптацию от него. Сейчас режиссёр займётся формированием актёрского состава. В СМИ отмечали, что в постановке сыграют не только звёзды кино, но и начинающие артисты.

Кто обвинил Тарантино в расизме:
Звезда «Криминального чтива» обвинила Квентина Тарантино в расизме
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android