Названы лучшие игроки второй стадии группового этапа ESL Pro League Season 23 по CS 2

По итогам второй стадии группового этапа ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2 был составлен рейтинг 10 лучших игроков турнира.

Лидирует Лотан Spinx Гилади из MOUZ с рейтингом 1,48 за восемь карт. Второе место занял Данил donk Крышковец из Team Spirit — 1,41 за семь карт. Замкнул тройку его партнёр по команде Дмитрий sh1ro Соколов — 1,30 за семь карт.

Топ-10 лучших игроков второй стадии ESL Pro League Season 23

  • Лотан Spinx Гилади (MOUZ) — 1,48, восемь карт.
  • Данил donk Крышковец (Team Spirit) — 1,41, семь карт.
  • Дмитрий sh1ro Соколов (Team Spirit) — 1,30, семь карт.
  • Исмаилкан XANTARES Дурткардес (Aurora Gaming) — 1,28, девять карт.
  • Джими Jimpphat Сало (MOUZ) — 1,28, восемь карт.
  • Виктор Staehr Стаер (Astralis) — 1,25, 13 карт.
  • Дрин makazze Шакири (Natus Vincere) — 1,25, 13 карт.
  • Эдуардо dumau Волкмер (paiN Gaming) — 1,25, девять карт.
  • Альваро SunPayus Гарсия (G2 Esports) — 1,22, 12 карт.
  • Винисиус n1ssim Перейра (paiN Gaming) — 1,21, девять карт.
