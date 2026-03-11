Названы лучшие игроки второй стадии группового этапа ESL Pro League Season 23 по CS 2

По итогам второй стадии группового этапа ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2 был составлен рейтинг 10 лучших игроков турнира.

Лидирует Лотан Spinx Гилади из MOUZ с рейтингом 1,48 за восемь карт. Второе место занял Данил donk Крышковец из Team Spirit — 1,41 за семь карт. Замкнул тройку его партнёр по команде Дмитрий sh1ro Соколов — 1,30 за семь карт.

Топ-10 лучших игроков второй стадии ESL Pro League Season 23

Лотан Spinx Гилади (MOUZ) — 1,48, восемь карт.

Данил donk Крышковец (Team Spirit) — 1,41, семь карт.

Дмитрий sh1ro Соколов (Team Spirit) — 1,30, семь карт.

Исмаилкан XANTARES Дурткардес (Aurora Gaming) — 1,28, девять карт.

Джими Jimpphat Сало (MOUZ) — 1,28, восемь карт.

Виктор Staehr Стаер (Astralis) — 1,25, 13 карт.

Дрин makazze Шакири (Natus Vincere) — 1,25, 13 карт.

Эдуардо dumau Волкмер (paiN Gaming) — 1,25, девять карт.

Альваро SunPayus Гарсия (G2 Esports) — 1,22, 12 карт.

Винисиус n1ssim Перейра (paiN Gaming) — 1,21, девять карт.