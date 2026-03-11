Трейлер комедии «Мощная баллада» с Полом Раддом — премьера 5 июня

Компания Lionsgate опубликовала первый трейлер фильма «Мощная баллада». Премьера музыкальной комедии в мировом прокате состоится 5 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Лента расскажет о свадебном певце Рике, у которого ворует песню рок-музыкант по имени Дэнни. Герои начинают конфликтовать из-за возросшей популярности коварного рокера.

Главные роли в «Мощной балладе» исполнили Пол Радд («Человек-муравей и Оса: Квантомания») и Ник Джонас («Camp Rock 2: Отчётный концерт»). В фильме также снялись Питер МакДональд («Проклятый «Юнайтед»), Марселла Планкетт («Тюдоры»), Рори Кинэн («Птичья песня») и другие актёры. Режиссёром выступил Джон Карни — автор другого музыкального фильма «Рок-н-рольщики».