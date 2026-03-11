Intel анонсировала процессоры Core Ultra 270K — «самые мощные чипы для игр»

Компания Intel анонсировала новые процессоры Core Ultra 270K+ и 250K+. Поставки чипов начнутся уже 26 марта.

Intel назвала свою новую продукцию «самыми быстрыми игровыми процессорами за всю историю компании». Известно, что 24-ядерный Core Ultra 7 270K+ получит турбо-режим в 5,5 ГГц. Его стоимость — $ 300. В компании отмечают, что процессор составит достойную конкуренцию AMD Ryzen 7 9700X.

Фото: Intel

При этом, чип 250К+ обойдется дешевле — в $ 200. Создатели процессора сообщили, что в среднем он показывает на 103% более высокую производительность, чем AMD 9600X, при схожей цене.

Фото: Intel

В Intel также рассказали о росте производительности благодаря новым процессорам на примере конкретных игр. Так, на ПК с чипом Core Ultra 7 270K+ на 39% улучшится работа Shadow of the Tomb Raider, на 16% — Hogwarts Legacy, на 4% — Assassin’s Creed Shadows. Процессор 250К+ поможет увеличить производительность Far Cry 6 на 24%, а Marvel’s Spider-Man Remastered — на 8%.