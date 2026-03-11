Скидки
Девятый сезон мультсериала «Рик и Морти» выйдет 24 мая — первые кадры

Телеканал Adult Swim анонсировал дату выхода девятого сезона мультсериала «Рик и Морти». Лента вернётся уже 24 мая, спустя ровно год после выхода восьмого сезона.

Авторы проекта уже опубликовали синопсис будущего приключения. Они отметили, что мультсериал всё ещё создают без использования нейросетей и конкретно «ИИ-мусора».

«Рик и Морти» возвращаются, детка! Девятый сезон — это сплошные хиты. Никакого ИИ-мусора! Просто органические помои, сделанные настоящими людьми с настоящими человеческими чертами, такими как волосы на спине и кисты. Пожалуйста, посмотрите новый сезон, иначе мы зря бросили свои семьи.

Фото: Adult Swim

Фото: Adult Swim

Фото: Adult Swim

Фото: Adult Swim

Фото: Adult Swim

Мультсериал «Рик и Морти» рассказывает о приключениях подростка Морти и его циничного дедушки Рика. Вместе они отправляются в параллельные измерения, раз за разом чудом выбираясь сухими из воды. Картина продлится как минимум до 12-го сезона.

