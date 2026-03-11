Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тизер сериала «Ястреб» с Уиллом Ферреллом про гольф — премьера летом

Тизер сериала «Ястреб» с Уиллом Ферреллом про гольф — премьера летом
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix представил тизер сериала «Ястреб». Премьера комедийной ленты состоится летом.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет проекта расскажет о гольфисте Лонни «Ястребе» Хокинсе. Он был популярной звездой спорта, но спустя 20 лет пытается смириться с тем, что его карьера заканчивается.

Главную роль исполнил знаменитый комедийный актёр Уилл Феррелл («Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»). Он также выступит одним из продюсеров проекта. Вместе с ним в сериале сыграли Молли Шеннон («Ночь в Роксбери»), Джимми Татро («Американский вандал»), Люк Уилсон («Бриллиантовый полицейский») и другие актёры.

О другом популярном сериале:
Самый депрессивный сериал о спорте. Почему стоит смотреть «На льду»
Самый депрессивный сериал о спорте. Почему стоит смотреть «На льду»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android