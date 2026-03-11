Тизер сериала «Дубровский. Русский Зорро» — продолжения романа Пушкина

Онлайн-кинотеатр Premier представил тизер сериала «Дубровский. Русский Зорро». Премьера приключенческой картины состоится до конца 2026 года.

Видео доступно во VK-канале PREMIER онлайн-кинотеатр. Права на видео принадлежат Premier.

Проект выступит вольным продолжением знаменитого романа Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Сюжет расскажет о Владимире Дубровском, который вернулся из Калифорнии в Россию, чтобы бороться со злом. Для этого он начинает притворяться мексиканским мстителем в маске, который расследует убийства.

Главные роли сыграли Олег Гаас («Телохранители»), Марина Ворожищева («Семь пар нечистых»), Сергей Городничий («Ландыши») и другие актёры. Режиссёром проекта выступил Кирилл Кузин («Сергий против нечисти»).