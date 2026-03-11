Скидки
Трейлер романтического хоррора «Обсессия» — выход в России 21 мая

Компания Focus Features представила трейлер фильма «Обсессия». Хоррор официально выйдет в российском прокате 21 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видео принадлежат Focus Features.

Сюжет рассказывает о парне по имени Беар — безнадёжном романтике, который влюблён в девушку Ники. Однажды он находит волшебную палочку, которая исполняет желания. Парень загадывает, чтобы Ники полюбила его больше всех на свете. Желание исполняется, но девушка становится слишком одержима Беаром.

Главные роли исполнили Майкл Джонстон («Оборотень»), Инде Наварретт («Супермен и Лоис»), Купер Томлинсон («Манк») и другие актёры. Режиссёром выступил Карри Баркер («Энигма»). Впервые ленту показали на кинофестивале в Торонто, где её высоко оценили критики — на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил 97% свежести.

