Бесплатные игры PS Plus в марте 2026: Space Marine 2, Персона 5, Астронир, Madden NFL 26 и другие игры

В марте в PS Plus добавят Space Marine 2, Persona 5 Royal, Astroneer и ещё четыре игры
Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 17 марта абонентам сервиса станут доступны семь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — Tekken Dark Resurrection (PSP-версия).

Среди главных игр месяца выделяются Warhammer 40,000: Space Marine 2, Persona 5 Royal, симулятор американского футбола Madden NFL 26 и выживач Astroneer.

Новые игры в PS Plus Extra в марте 2026 года

  • Warhammer 40,000: Space Marine 2;
  • Madden NFL 26;
  • Persona 5 Royal;
  • Blasphemous 2;
  • Metal Eden;
  • Lord of the Rings: Return to Moria;
  • Astroneer.

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в феврале 2026 года

  • Tekken Dark Resurrection.
