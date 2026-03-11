Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кевин Спейси раскрыл настоящие причины увольнения из финала «Карточного домика»

Кевин Спейси раскрыл настоящие причины увольнения из финала «Карточного домика»
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter раскрыло подробности очердного судебного заседания в Калифорнии с участием скандального актёра Кевина Спейси. В этот раз артист дал показания на счёт его исключения из сериала «Карточный домик» в 2017 году.

Гражданское дело связано с продюсерами шоу из Media Rights Capita и страховой компанией. Спейси рассказал, что был готов сниматься в шестом сезоне проекта, но был несправедливо уволен из-за обвинений в сексуальных домогательствах и диагнозе «сексуальная зависимость». Актёр продолжает отрицать вину и уверен, что продюсеры лишили его работы, чтобы подать крупную страховую претензию для возмещения убытков.

В медицинских документах встречаются комментарии, которые мне приписывают, хотя я их никогда не произносил. Только позже узнал, что на самом деле мне поставили диагноз «сексуально-компульсивное расстройство». Я не могу оспорить это с профессиональной точки зрения, но могу оспорить это лично

Кевина Спейси начали обвинять в сексуальных домогательствах в 2017 году. С тех пор артист перестал сниматься в голливудских фильмах. Ранее он играл главную роль в сериале «Карточный домик» — политическом проекте от стримингового сервиса Netflix. Актёр был уволен после пятого сезона, из-за чего для создания продолжения авторам пришлось полностью убрать из сюжета его героя и сконцентрироваться на супруге персонажа.

В середине июля 2023 года жюри присяжных лондонского Королевского суда признало Кевина Спейси невиновным по всем девяти пунктам обвинения в сексуальных домогательствах. В следующем году актёра также оправдали, но уже в британском суде.

О новых обвинениях в отношении Кевина Спейси:
Актёра Кевина Спейси ждут новые судебные дела по обвинению в сексуальном насилии
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android