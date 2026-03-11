Звезда «Титаника» Кейт Уинслет сыграет во «Властелине колец: Охота на Голлума»

Издание Deadline сообщило, что слухи о присоединении знаменитой актрисы Кейт Уинслет к фильму «Властелин колец: Охота на Голлума» оказались правдой. Звезда «Титаника» и «Мейр из Исттауна» действительно пополнила актёрский состав ленты.

По данным СМИ, режиссёр проекта Энди Сёркис и создатель предыдущих экранизаций «Властелина колец» Питер Джексон большую часть 2025 года уговаривали Уинслет сыграть в «Охоте на Голлума». Теперь она согласилась, ей придётся переехать на пять месяцев в Новую Зеландию, где будут снимать картину. Чей образ воплотит на экране актриса, пока неизвестно. Отмечается, что ей досталась роль одна из главных ролей.

«Властелин колец: Охота на Голлума» выйдет 17 декабря 2027 года. Режиссёром фильма выступает Энди Сёркис, который играл Голлума в оригинальной трилогии и «Хоббите». События картины развернутся в хронологическом промежутке между празднованием 111-летия Бильбо и началом похода Братства кольца. В ленте также появится Гэндальф в исполнении Иэна Маккеллена.