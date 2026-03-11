Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Пытаются убить игру». Фанаты Fortnite недовольны ростом цен на V-баксы

«Пытаются убить игру». Фанаты Fortnite недовольны ростом цен на V-баксы
Комментарии

Компания Epic Games недавно объявила о повышении цен на V-баксы для онлайн-игры Fortnite. Заявление авторов вызвало негативную реакцию фанатов проекта.

В соцсетях пользователи пишут, что нет никаких объективных причин увеличивать стоимость донатной валюты. Некоторые обвиняют разработчиков в жадности, аргументируя это тем, что они уделяют слишком много внимания внутриигровому магазину, но не самой игре. Старший директор по развитию экосистемы в Epic Games Андреа Балта ответил на критику, заявив, что обвинения игроков не соответствуют действительности — якобы деньги поступают на оплату счетов, освобождая команду от рутинной работы. Пользователей такой ответ не устроил.

Что пишут игроки про подорожание V-баксов в Fortnite:

Это действительно одно из худших изменений, которые разработчики когда-либо вносили в игру.
Мне так жаль, что ваша бедная маленькая мегакорпорация с миллиардным оборотом не может позволить себе оплачивать счета за электричество. Вы, должно быть, изо всех сил пытаетесь прокормить свои семьи на те $ 10 млрд, которые заработали в прошлом году. Может, нам стоит создать благотворительный фонд?
Epic Games опубликовала это заявление в самое неподходящее время, как раз когда многие покидали игру, устав от сезона. Они решили бросить настоящую бомбу и сделать всё намного хуже. Создаётся впечатление, что они пытаются убить игру.
Делать это прямо перед началом нового сезона — это безумие. Вся ваша надежда уже потеряна.

V-баксы в Fortnite подорожают с 19 марта. Ранее сообщалось, что различные наборы в игре будут давать меньше валюты за те же цены. Так, набор за 1 279 рублей предоставит для игроков только 2400 V-баксов вместо 2 800, как было раньше. Средняя стоимость 50 единиц валюты вырастет с 40 до 50 рублей.

О другой популярно игре:
Весь мир восторгается Slay the Spire 2. Как карточная игра снова стала феноменом
Весь мир восторгается Slay the Spire 2. Как карточная игра снова стала феноменом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android