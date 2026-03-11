Скидки
«Игры Будущего — 2026» пройдут в Астане с 29 июля по 9 августа

Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего — 2026» пройдёт с 29 июля по 9 августа в Астане.

В турнире примут участие около 900 спортсменов из более чем 50 стран. Общий призовой фонд составит $ 4,75 млн. За 12 дней соревнований организаторы рассчитывают принять более 100 тыс. зрителей. Программа включает восемь дисциплин: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-шутеры, фиджитал-единоборства, фиджитал-танцы, MOBA Mobile, MOBA PC и «Королевская битва».

Соревнования пройдут на пяти площадках Астаны, включая «Барыс Арену«, Beeline Arena и легкоатлетический комплекс Qazaqstan. Несколько российских команд и спортсменов получили прямые приглашения по итогам «Игр Будущего — 2025»: Liga Pro Team (фиджитал-баскетбол), Иван Власов (фиджитал-танцы) и «Кузня» (фиджитал-единоборства).

